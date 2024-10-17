Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine için değişiklik sinyalini vermesi sonrasında gözler kabinedeki isimlere çevrildi. Şu an kadar hangi bakanın görevinden ayrılacağı ve hangi isimlerin atanacağı resmiyet kazanmış değil. Ancak kulislerde pek çok farklı iddia gündeme gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili son gelişme ise gazeteci Fatih Altaylı tarafından dile getirildi.

Fatih Altaylı’dan Yumaklı İddiası

Fatih Altaylı yaptığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini sildiği ilk isimlerden birisinin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olduğunu söyledi. Gündemdeki isimlerin gerçeklik payı olmadığını da aktaran Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yumaklı’yı sert şekilde eleştirdiğini de söyledi.

Altaylı’nın dikkat çeken çıkışlarından birisi de Alpay Özalan oldu. Alpay Özalan’ın dahi bakanlık için adının geçmesini eleştiren Altaylı, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan memnun olmadığını uzun zamandır biliyor. Kabinede sert sözlerle eleştirildiği de biliniyor. Ortada sürekli kabine listesi gözüküyor hepsi üfürme. Meclis kabadayısı Alpay Özalan’ın bakan yapılacağı bile konuşuluyor. Akıl dışı olur, çoğu toto gibi gözüküyor.” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Bu açıklamalar sonrasında gözler hükümete çevrilse de iddialara yönelik bir açıklama yapılmadı.