Türkiye’nin dört bir yanında hızla açılmaya başlayan kent lokantalarının öncülerinden olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uygun fiyata sağlıklı ve lezzetli yemek hizmetine devam ediyor. Yapılan son düzenlemeler sonrasında İstanbulkart ile 35 TL’den satışına başlanan günün menüsünde 7 Ağustos itibariyle çıkan yemekler açıklandı.

İBB Kent Lokantasında Günün Menüsü

7 Ağustos itibariyle İBB Kent Lokantası’nda 40 TL, İstanbulKart ile 35 TL’ye düşen günün menüsü şöyle;