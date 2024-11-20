Türkiye’nin Karadağ ile oynadığı maçta reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin yer alması Türkiye’de gündem olmuştu. Reklamların TV8 tarafından yapıldığı öne sürülürken konuyla ilgili dün akşam Acun Ilıcalı açıklama yapmış ve konunun kendileriyle ilgili olmadığını söylemişti.

Acun Ilıcalı İddiaları Reddetti

X hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı, “Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8’in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur.” diyerek durumun kendi kanallarıyla ilgisinin olmadığını söyledi.

Acun Ilıcalı açıklamasının devamında TRT’de yer alan bir fotoğrafı göstererek TRT ekranlarında da bezer görüntülerin yer aldığını söylemişti. Bu görüntü ise şöyleydi;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Yasa Dışı Bahis Soruşturması

Gündemde bu tartışmalar sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yasa dışı bahis, reklam ve teşvik suçlamaları kapsamında Acun Ilıcalı, TV8 ve Exxen dijital platformu için soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan bu açıklama sonrasında soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.