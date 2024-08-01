Geleneksel hale gelen İstanbul Festivali için geri sayım başladı. 2024 yılında 2 Ağustos itibariyle başlayacak olan İstanbul Festivali 18 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu tarihlerde her akşam bir konserin düzenleneceği festivalde bilet fiyatları da açıklandı. Türkiye’nin ünlü isimlerini ağırlayacak olan festivalde açılış konserini ise Manga verecek.
İstanbul Festivali 2024 Programı
- 02 Ağustos 21:30 – Manga
- 03 Ağustos 20:00 – Reynmen
- 03 Ağustos 21:30 – Semicenk
- 04 Ağustos 20:00 – Hande Yener
- 04 Ağustos 20:00 – Lost Frequencies
- 05 Ağustos 20:00 – Mavi Gri
- 05 Ağustos 21:30 – Fatma Turgut
- 06 Ağustos 20:00 – Erdem Yener
- 06 Ağustos 21:30 – Duman
- 07 Ağustos 21:30 – Kenan Doğulu
- 08 Ağustos 17:30 – Recep Yırtıcı & Enclave
- 08 Ağustos 18:15 – Xenia Ghali & Gwen De Lien
- 08 Ağustos 19:00 – Sagawa
- 08 Ağustos 20:00 – Mert Harmankaya
- 08 Ağustos 21:00 – Arem & Arman
- 08 Ağustos 22:00 – Faruk Sabancı
- 08 Ağustos 23:00 – Tiësto
- 09 Ağustos 21:30 – Mabel Matiz
- 10 Ağustos 21:30 – Mor ve Ötesi
- 11 Ağustos 19:00 – Era7capone
- 11 Ağustos 19:30 – Batuflex
- 11 Ağustos 20:00 – BEGE
- 11 Ağustos 21:30 – Blok3
- 12 Ağustos 20:00 – Lvbel C5
- 12 Ağustos 22:00 – Jason Derulo
- 12 Ağustos 23:30- Burak Yeter
- 13 Ağustos 21:30 – Yıldız Tilbe
- 14 Ağustos 20:00 – M Lisa
- 14 Ağustos 21:30 – Motive
- 15 Ağustos 20:00 – Emir Can İğrek
- 15 Ağustos 21:30 – Sertab Erener
- 16 Ağustos 20:00 – Can Ozan
- 16 Ağustos 21:30 – Dolu Kadehi Ters Tut
- 17 Ağustos 20:00 – Yayla Trio
- 17 Ağustos 21:30 – Pinhani
- 18 Ağustos – 21:30 Melike Şahin
İstanbul Festivali 2024 Bilet Fiyatları
İstanbul Festivali 2024 bilet fiyatları gün boyunca geçerli olacak ve konserlerde de bu biletler satın alınabilecek. İstanbul Festivali 2024 bilet fiyatları şöyle;
- Genel izleyici bileti 300 TL
- Giriş bileti ve sahne önü bileti 500 TL
- 2 konserin olduğu gece bileti 900 TL