Geleneksel hale gelen İstanbul Festivali için geri sayım başladı. 2024 yılında 2 Ağustos itibariyle başlayacak olan İstanbul Festivali 18 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu tarihlerde her akşam bir konserin düzenleneceği festivalde bilet fiyatları da açıklandı. Türkiye’nin ünlü isimlerini ağırlayacak olan festivalde açılış konserini ise Manga verecek.

İstanbul Festivali 2024 Programı

02 Ağustos 21:30 – Manga

03 Ağustos 20:00 – Reynmen

03 Ağustos 21:30 – Semicenk

04 Ağustos 20:00 – Hande Yener

04 Ağustos 20:00 – Lost Frequencies

05 Ağustos 20:00 – Mavi Gri

05 Ağustos 21:30 – Fatma Turgut

06 Ağustos 20:00 – Erdem Yener

06 Ağustos 21:30 – Duman

07 Ağustos 21:30 – Kenan Doğulu

08 Ağustos 17:30 – Recep Yırtıcı & Enclave

08 Ağustos 18:15 – Xenia Ghali & Gwen De Lien

08 Ağustos 19:00 – Sagawa

08 Ağustos 20:00 – Mert Harmankaya

08 Ağustos 21:00 – Arem & Arman

08 Ağustos 22:00 – Faruk Sabancı

08 Ağustos 23:00 – Tiësto

09 Ağustos 21:30 – Mabel Matiz

10 Ağustos 21:30 – Mor ve Ötesi

11 Ağustos 19:00 – Era7capone

11 Ağustos 19:30 – Batuflex

11 Ağustos 20:00 – BEGE

11 Ağustos 21:30 – Blok3

12 Ağustos 20:00 – Lvbel C5

12 Ağustos 22:00 – Jason Derulo

12 Ağustos 23:30- Burak Yeter

13 Ağustos 21:30 – Yıldız Tilbe

14 Ağustos 20:00 – M Lisa

14 Ağustos 21:30 – Motive

15 Ağustos 20:00 – Emir Can İğrek

15 Ağustos 21:30 – Sertab Erener

16 Ağustos 20:00 – Can Ozan

16 Ağustos 21:30 – Dolu Kadehi Ters Tut

17 Ağustos 20:00 – Yayla Trio

17 Ağustos 21:30 – Pinhani

18 Ağustos – 21:30 Melike Şahin

İstanbul Festivali 2024 Bilet Fiyatları

İstanbul Festivali 2024 bilet fiyatları gün boyunca geçerli olacak ve konserlerde de bu biletler satın alınabilecek. İstanbul Festivali 2024 bilet fiyatları şöyle;