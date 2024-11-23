İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışlı ve rüzgarlı hava nedeniyle vapur seferlerinde iptal kararları arka arkaya alındı. 23 Kasım itibariyle bir son dakika duyurusu da geldi. İstanbul vapur seferleri için yapılan açıklamalarda hem şehir hatlarında hem de İDO’da bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı
İşte İptal Edilen İstanbul vapur seferleri
İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen İDO İstanbul vapur seferleri şöyle;
- 45’deki Yenikapı-Yalova
- 00’deki Pendik-Yalova
- 30’daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
- 30’daki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
- 00’daki Pendik-Yalova
- 05’teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
- 45’teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova seferleri
- 30’daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri
İptal edilen Şehir Hatları
- Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması
- Büyükada-Sedef Adası
- Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü hatları