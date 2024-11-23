İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışlı ve rüzgarlı hava nedeniyle vapur seferlerinde iptal kararları arka arkaya alındı. 23 Kasım itibariyle bir son dakika duyurusu da geldi. İstanbul vapur seferleri için yapılan açıklamalarda hem şehir hatlarında hem de İDO’da bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı

İşte İptal Edilen İstanbul vapur seferleri

İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen İDO İstanbul vapur seferleri şöyle;

45’deki Yenikapı-Yalova

00’deki Pendik-Yalova

30’daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

30’daki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

00’daki Pendik-Yalova

05’teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

45’teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova seferleri

30’daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri

İptal edilen Şehir Hatları