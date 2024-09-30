Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti sonrasında Türkiye’de yoğun diplomasi başladı. 3 haftadan beri kabine toplantısı yapılmazken 3 haftanın ardından kabine toplantısı için duyuru yapıldı. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabinenin gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı Ne Zaman Yapılacak?

Kabine toplantısı bugün yapılacak. 3 haftanın ardından ilk kez bir araya gelecek kabinede gündem ise yoğun. Yapılan açıklamalara göre kabinenin ana gündemlerinden birisi İsrail’in bölgedeki durumu olacak. Gazze saldırılarının ardından Lübnan’a yönelik de saldırılar başlatan İsrail, Türkiye için de bölgede risk yaratıyor. Kabinede bu durum kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD temaslarında da İsrail’le ilgili yoğun bir görüşmenin yapıldığı biliniyor. Ateşkes için atılacak adımlar gibi çeşitli durumlar ele alınacak.

ABD ziyaretinde yaptığı görüşmeleri de kabinede dile getirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sunum yapması da bekleniyor. 1 Ekim’de başlayacak yasama yılına yönelik de kabinede görüşme yapılacak. Masadaki diğer maddeler ise şöyle;