HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem »

Kaçak Timsah Derisi İthalatına 5 Yıl Hapis

Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan yasadışı yollarla timsah derisi ve otomobil parçaları getirmeye çalışan üç kişi hakkında beş yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yayınlanma:
ABONE OL

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca “Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak” suçundan tutuksuz sanık B.B, D.C. ile R.G. hakkında hazırlanan iddianame Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık R.G’nin otomobil ile 23 Temmuz 2023’te yurt dışından ülkeye giriş yaptığı sırada Dereköy Sınır Kapısı’nda aramaya tabi tutulduğu, kontrollerde otomobilin bagajında mikrodalga fırın içerisine gizlenmiş halde üzerinde Arapça mühür bulunan timsah derisi ile kıyafetlerin arasında otomobil parçalarının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

R.G. iddianamede yer alan ifadesinde, timsah derisi ve otomobil parçalarını Ukrayna’dan temin ettiklerini ve Gürcistan’a götüreceklerini iddia etti.

İLGİLİ HABER PKK/KCK Operasyonunda 14 Kişi Gözaltına Alındı
Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan yasadışı yollarla timsah derisi ve otomobil parçaları getirmeye çalışan üç kişi hakkında beş yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, 3 sanık için 1 yıldan 5’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay

R.G. yönetimindeki AA 2211 HI yabancı plakalı otomobil, Bulgaristan’dan Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığı sırada gümrük muhafaza ekiplerinde aramaya tabi tutulmuş, otomobilde üzerinde Arapça mühür bulunan timsah derisi ve otomobil parçaları ele geçirilmişti.

Kaçakçılık suçundan gözaltına alınan B.B, D.C. ve R.G. işlemleri için Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne götürülmüş, adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Kaçakçılık

İlgili Haberler

Orhaneli Belediyesi, Camilerin Bakımı ve Temizliği İçin Özel Ekip Kurdu

Tekirdağ’da Yeşil Reçeteye Tabi 1302 Hap Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltında

Bolu Dağı’nda Etkili Olan Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Edirne’de Evinde Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı

Terör Örgütü DEAŞ’a Yönelik “Bozdoğan-31” Operasyonlarında 38 Şüpheli Yakalandı

15 Bin 802 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Hatay’da 21 Yük Konteyneri Çalma İddiasıyla 5 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ’da Fotoğraf Tutkunları Doğanın Güzelliğini Kadrajlarına Alıyor

Sahte İnternet Siteleriyle Dolandırıcılık: 3 Şüpheli Yakalandı

Çekmeköy’de Gasp ve Cinayet Şüphelisi Yakalandı

Cinayet İddiasıyla Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Farklı Suçlardan Aranan Şüpheli Gizlendiği Evde Yakalandı