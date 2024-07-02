Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda düzenlediği operasyonda 244 kilogram esrar cinsi uyuşturucuya el koydu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gümrük kapısından Türkiye’ye giriş yapmak isteyen 2 tır riskli olarak değerlendirildi.

X-Ray taramasında şüpheli bölümler tespit edilen tırlarda narkotik köpekler de kullanılarak arama yapıldı.​​​​​​​ Araçların farklı noktalarına ve yasal yükün içerisine gizlenmiş yaklaşık 244 kilogram esrar cinsi uyuşturucuya el konuldu. Söz konusu 2 yakalamaya ilişkin soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.​​​​​​​