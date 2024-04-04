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Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi Mazbatasını Aldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den yeniden belediye başkanı seçilen Ahmet Elbi Karabiga Belediyesi için mazbatasını aldı.

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Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde AK Parti’den yeniden belediye başkanı seçilen Ahmet Elbi mazbatasını aldı.

Elbi, Biga Adliyesi’nde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Turgut’tan mazbatasını alarak yeni dönemde görevine başladı.

Mazbata töreninin ardından belediyeye geçen Elbi, yaptığı açıklamada, Karabiga için hayata geçirecekleri birçok projenin bulunduğunu söyledi.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den yeniden belediye başkanı seçilen Ahmet Elbi Karabiga Belediyesi için mazbatasını aldı.

Elbi, “Çıktığımız bu kutlu yolda hemşerilerimin desteği ile kazanan Karabiga olmuştur. Bize düşen ise yine çok çalışmak olacak. Memleketimiz, göz bebeğimiz Karabiga’mız ve bu şehrin güzel insanları için gece gündüz demeden çalışacağız. Karabiga’da hizmet kazandığı için çok mutluyum ve gururluyum.” diye konuştu.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Seçim

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