Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye’ye Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 8 suçlunun, yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Suçluların; Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya, Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarıyla yürüttüğü ortak operasyon sonucu 6’sı kırmızı bültenle, 2’si ise ulusal seviyede aranan toplam 8 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre;

– O.A., “yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve hırsızlık” suçlarından Gürcistan’da,

– S.Ö., “kasten yaralama, nitelikli yağma, banka veya kredi kartının kötüye kullanılması ve silahla tehdit” suçlarından Gürcistan’da,

– Y.İ., “uyuşturucu madde ithali” suçundan İran’da,

– A.A., “kasten yaralama” suçundan Hırvatistan’da,

– H.D., “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan Almanya’da,

– T.T., “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama” suçlarından Arnavutluk’ta,

– S.B., “uyuşturucu kullanmak, bulundurmak ve ruhsatsız silah taşımak” suçlarından Gürcistan’da,

– H.E., “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan yine Gürcistan’da yakalandı.

Adalet Bakanlığı ile koordineli yürütülen süreç sonucunda, yakalanan şüphelilerin tamamının Türkiye’ye iadesi sağlandı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen tüm birimlere teşekkür ederek uluslararası iş birliğinin suçla mücadeledeki önemine dikkat çekti.

Yetkililer, benzer operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini ve adaletin uluslararası düzeyde tesis edilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.