Türkiye’de yapılan yasal düzenleme sonrasında ticari araçların kış aylarında kış lastiği takma zorunluluğu getirildi. Otobüsler, ticari taksiler gibi toplumsal hizmet veren araçlar için zorunlu olan kış lastiği için geri sayım başlamış durumda. Konuyla ilgili en çok merak edilen ise kış lastiği ne zaman takılır sorusunun yanıtı. İşte 2024 kış lastiği zorunluluk tarihi…

Kış Lastiği Ne Zaman Takılır?

Türkiye’de kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık 2024 itibariyle başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında alınan kararla birlikte tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanılacak. 1 Aralık itibariyle trafik ekipleri tarafından denetimlere de başlanacak. Denetimlerde ihlalde bulunduğu tespit edilen araç sahipleri için cezai işlem uygulanacak. Üstelik 2025’in Nisan ayına kadar devam edecek zorunluluk nedeniyle 1 Ocak 2025 itibariyle verilecek ceza oranı da artmış olacak.

Kış Lastiği Hangi Araçlar İçin Zorunlu?

Türkiye’deki düzenlemeler kapsamında kış lastiğini kullanması zorunlu araçlar şöyle;

Şehirlerarası yük taşıyan araçlar

Şehirlerarası yolcu taşıyan araçlar

Taksiler

Dolmuşlar

Şehirlerarası kullanımı hususi araçlar için zorunlu değil. Ancak uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda güvenli bir yolculuk için kış şartlarına göre üretilen kış lastiklerinin kullanılması gerektiği belirtildi. Kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan 2025’e kadar devam edecek.