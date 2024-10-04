Türkiye’de ticari araçlarda kullanımı zorunlu olan kış lastiği uygulaması için yeni dönem başlıyor. Ticari araçlar için getirilen bu güvenlik önlemi için yeni dönem tarihleri belli oldu. 2024-2025 kış lastiği uygulaması bu yılda da yine aynı tarihler itibariyle geçerli olacak.

Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Başlıyor?

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2024 itibariyle başlayacak. 1 Nisan 2025’e kadar devam edecek uygulamada, ticari araçlar için lastik kullanımı zorunlu tutulacak. Can ve mal güvenliğinin sağlanması adına yapılan bu düzenlemeler, tüm Türkiye’de geçerli olacak.

Uygulamanın yürürlüğe girmesi sonrasında ihlalde bulunanlar ise ceza alacak. 2024 ile 2025 yılını kapsayan cezalarda 1 Aralık 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında ayrı, 1 Ocak 2025 ile 1 Nisan 2025 arasında ayrı ceza kesilecek. Zira 1 Ocak 2025 itibariyle trafik cezalarında belirli oranlarda artışa gidilecek. Henüz artış oranı bilinmese de 2024 yılı sonuna kadar kış lastiği uygulaması cezası 4069 TL olacak. Yüzde 50 oranında artışa gidilmesi halinde ise 2034 TL artışla ceza 6103 TL olacak.