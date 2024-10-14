Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan raporlarda domuz eti kullandığı belirtilen Köfteci Yusuf’un helal sertifikası olup olmadığı gündeme geldi. Konuyla ilgili çarpıcı açıklama ise günler sonra Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından yapıldı. Kurum açıklamasında numunenin alındığı tarihte Köfteci Yusuf’un belgeleri ile ilgili gerçek ortaya çıkarıldı.

Köfteci Yusuf’un Helal Sertifikası Gündemde!

Köfteci Yusuf’un helal sertifikası olduğunun beyan edilmesi sonrasında devreye Hak girdi. HAK tarafından yapılan açıklamalarda ürün ve hizmetlerle helal belgesi vermediği belirtildi. HAK’ın yetkilendirilen kuruluşlar üzerinden bu süreci yürüttüğü ifade edilirken “Yakın dönemde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yer alan bir gıda işletmesinin Ankara’da yerleşik 2 farklı hizmet sunum noktasında bu yıl mart ayında alınan numunelerde ‘domuz geni tespiti’ yapıldığı görülmüştür. Bakanlık tarafından numune alma ve analiz işlemleri gerçekleştirildiği tarihte işletmenin HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmamaktadır. “ denilerek ilgili tarihte Köfteci Yusuf’un helal sertifikaya sahip olmadığı belirtildi. Bu açıklamalar ile birlikte Köfteci Yusuf hakkında çok daha şaibeli bir durum ortaya çıktı.

Açıklamalarda şirketin 15 Ağustos 2024 itibariyle helal sertifika aldığı, bu sertifikanın ise kıyma, hazırlanmış et ve et karışımları, ilikli kemi suyu ve çorbayı kapsadığı ifade edildi. HAK tarafından sertifikayı veren kuruluş dahil olmak üzere konuyla ilgili soruşturmanın açıldığı da belirtildi.

Köfteci Yusuf’un numune alındığı dönemde helal sertifikaya sahip olmaması kafalarda soru işareti oluşturdu.