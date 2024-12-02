Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Yaşama Tutunan Patiler Derneği” adı altında sokak hayvanlarına yardım toplandığı belirtilen bir organizasyonun yöneticileri hakkında dikkat çeken bir soruşturma başlattı.

Köpek Velisi Buket Özgünlü Neden Tutuklandı?

Dernek yöneticileri ve ilgili kişilerin, toplanan yardım paralarını kişisel çıkarları için kullandıkları ve bu yolla yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edildi. Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü operasyon kapsamında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Toplanan deliller ve Sayıştay uzmanlarının hazırladığı bilirkişi raporları doğrultusunda, 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonlarla 8 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. İfadeye çağrılan diğer 9 kişi ise serbest bırakıldı.

Operasyonda Kimler Tutuklandı?

Gözaltına alınan 8 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan sorguların ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, dernek başkanı Buket Özgünlü, kardeşi Demet K. ve işletmeci Ertan I. hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklama kararı verdi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.