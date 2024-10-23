Magnum dondurmadan çıkan kodlar ile katılımın sağlandığı ve Porsche Taycan model otomobilin hediye edildiği Magnum çekilişi için büyük heyecan başladı. Magnum çekilişi 3. dönem kazanan asil ve yedek isim listesi merak ediliyor. 22 Ekim’de yapılan çekiliş sonrasında Magnum’daki büyük ödülün ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir?

Magnum Çekiliş Sonuçları 2024 Kazanan İsim Listesi

Her dönem noter huzurunda gerçekleştirilen Magnum çekilişinde kazananların isim listesi merak ediliyor. 22 Ekim’de noter huzurunda yapılan çekimlere rağmen kazanan isimlerle yedek isimler açıklanmadı. Bu nedenle Türkiye’den milyonlarca kişinin katıldığı kampanya için heyecan daha da arttı. Sonuçlar açıklandıktan sonra Magnum çekiliş sonuçları 2024 kazanan isim listesi duyurulacak.

Magnum Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

3. Dönem Magnum çekiliş sonuçları için resmi açıklama yapıldı. Açıklamalarda çekişilin 22 Ekim 2024 tarihinde saat 11.30’da yapıldığı belirtildi. Açıklamalara göre 26 Ekim 2024 tarihinde Magnum çekiliş sonuçları duyurulacak. Kazananlar Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde ve magnum.com.tr sitesi üzerinden açıklanacak.