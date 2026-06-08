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Babalar Günü 2026 Ne Zaman? Hangi Gün Kutlanacak?

2026 Babalar Günü’nün tarihi belli oldu. Türkiye’de ve birçok ülkede haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

Eklenme 08.06.2026 - 06:50
Güncellenme 08.06.2026 - 01:11
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Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte Babalar Günü’nün 2026 yılı tarihi netlik kazandı. Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan özel gün, bu yıl 21 Haziran 2026 Pazar gününe denk geliyor.

Türkiye’de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde de aynı tarihte kutlanan Babalar Günü, babalara duyulan sevgi ve minnetin ifade edildiği özel günler arasında yer alıyor.

2026 yılı takvimine göre Babalar Günü, 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu kapsamda birçok kişi, babaları için planlarını şimdiden bu tarihe göre yapmaya başladı.

Babalar Günü’nün her yıl haziran ayının üçüncü pazarında kutlanması, bu özel günün sabit bir güne bağlı olmamasından kaynaklanıyor. Bu nedenle tarih her yıl değişiklik gösterebiliyor.

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