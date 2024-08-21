Türkiye’de yeni ekonomik reformlar ile her gün gündemde olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında farklı iddialar gündeme geldi. Gece saatlerinden itibaren Mehmet Şimşek istifa mı etti araştırmaları başlarken resmi açıklama bugün yapıldı.

Mehmet Şimşek İstifa mı Etti?

Mehmet Şimşek istifa etmedi. Ancak konuyla ilgili bilgiler Erol Mütercimler’den geldi. Erol Mütercimler yaptığı açıklamada Mehmet Şimşek’in çok bunalımlı bir süreç geçirdiği, iki hafta önce istifa ettiği ve ikna edilerek görevine devam ettirildiği öne sürüldü. Bu açıklamalar sonrasında gözler hükümete çevrilmiş olsa da hiçbir açıklama konuyla ilgili açıklama yapmadı. Gündemde yer alan Mehmet Şimşek istifa haberleri sonrasında ise DMM’den açıklama geldi.

Mehmet Şimşek İstifasına DMM Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi istifa haberlerinin çok fazla gündeme gelmesinin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. DMM, Mehmet Şimşek’in istifa etmediğini, görevine devam ettiğini belirtti. Gündemdeki iddiaların geçerli olmadığını belirten kurum, bu konuda spekülasyonlara da son verdi.