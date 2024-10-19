Türkiye’de merkezi ısıtma sistemi olan apartmanlarda sistemin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Her yıl kış aylarına girilmesiyle birlikte başlayan araştırmalarda bu yıl da gündem yoğunlaştı. Merkezi ısıtma sistemi açılmadığı için vatandaşlar evlerde üşüme riskiyle karşı karşıya kalırken yaşanan sorunlar sonrasında bu durum çeşitli düzenlemeler ile güvence altına alınmıştı. Peki, merkezi sistemler ne zaman yanacak? İşte kaloriferlerin yanma tarihi 2024!

Merkezi Isıtma Sistemi 2024’te Ne Zaman Açılacak?

Binalarda kullanılan merkezi ısıtma sisteminin pek çok avantajı olsa da evlerdeki bireysel kullanım kadar konfor sunamıyor. Her yıl binalarda açılması için beklenen sistemde 2024 itibariyle hareketlilik başladı. Özellikle soğuk havalarda daha sıcak bir ortam isteyenler bir an önce sistemlerin açılmasını bekliyor. Bu konuda ortak alınacak kararlar etkili olsa da normal şartlarda merkezi ısıtma yönetmeliği kapsamında işlemler yapılabiliyor. Ayrıca şehirler arsında da tarihlerde farklılık yaşanıyor. Bu nedenle ortak bir tarih sadece yönetmelik kapsamında mümkün.

İşte Merkezi Sistemlerin Açılış Tarihi

Merkezi ısıtma sistemi 15 Kasım tarihi itibariyle açılacak. Yönetmeliğe göre 15 Kasım’da açılması zorunlu olan sistem 15 Nisan’a kadar açık kalacak. Binalar ve yönetimler tarafından farklı bir karar alınmaması halinde bu tarihler arasında merkezi ısıtma sisteminin açık kalması gerekiyor.