Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve Netflix gibi özel bir platformda yayınlanan Mike Tyson Jake Paul maçı bu sabah 04.00 itibariyle ekranlara geldi. Maçta iki taraf da birbirini nakavt etmeyi başaramazken maç öncesindeki iddialı sözlerin maçta karşılığı bulunmadı. Maç puanlama sonucunda sona erdi. Maçı 3 hakemin de ortak kararı ve yüksek puanıyla Jake Paul kazandı. Maç sonrasında ise gündemde kurgu iddiaları yer aldı.

Mike Tyson Jake Paul Maçı Oyun muydu?

YouTuber ve boksör Jake Paul ile profesyonel ağır sıklet eski şampiyonu boksör Mike Tyson arasındaki maç, eşit görülmüyordu. İddialı görülen ve net bir şekilde galibiyet alması beklenen taraf Mike Tyson’dı. Üstelik maç öncesinde rakibine beklenmedik şekilde tokat atarak gerilimin artmasını sağlayan Mike Tyson’ın galip gelmesi gerekiyordu. Ancak iki taraf da birbirine karşı üstünlük sağlayamadı.

Yüksek fiyat ile satılan biletleri satın alan 80 bin kişi AT&T’de maçı takip etti. Milyonlarca kişi ise ekran başında maçı izledi. Maç öncesinde rakibine karşı çok iddialı ve ağır sözler söyleyen Jake Paul maç sonuna doğru rakibi karşısında eğilerek saygı gösterdi.

Tüm bunlar, büyük bir organizasyon olarak yorumlandı. Türkiye’de ise maçı izleyenler “kandırıldık” diyerek sosyal medyada durumu gündeme getirdi.