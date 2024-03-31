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Muhtarlık Seçimi Nedeniyle Çıkan Silahlı Kavgada 1 Kişi Öldü, 11 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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Mahallede oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada, ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kavga sırasında bölgeye sevk edilen ambulanslardan 2’si atılan taşlar nedeniyle hasar gördü.
Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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