Gazeteci Murat Ağırel yazdığı son kitabı ile Türkiye gündeminde yer aldı. Anlattığı önemli konular ile pek çok kişinin dikkatini çeken Gazeteci Murat Ağırel, üstelik ölüm tehditleri aldığını da açıkladı. Tüm bu gelişmelerin ardından Murat Ağırel’in Havala adındaki kitabı çok daha dikkat çektiği gibi kitabın konusunun ne olduğu, hangi olayları anlattığı da merak edildi.

Murat Ağırel’in Havala Kitabı Ne Anlatıyor? Konusu Ne?

Murat Ağırel’in Havala kitabı, Türkiye’deki uyuşturucu ticareti ve kara para aklama konularını ele alıyor. Olaylara dair bazı açıklamaların gündeme gelmesi sonrasında ise Murat Ağırel ve yeni kitabı Havala için suç duyusunda bulunuldu. Kitabın toplatılması istendiği gibi Murat Ağırel konuyla ilgili sert açıklamalar yaptı.

Havala Kitabı İçin Kim Suç Duyurusunda Bulundu?

Murat Ağırel açıklamalarına göre kitabın toplatılması için suç duyurusunda bulunan kişinin Ahmed Ben Khadra olduğunu söyledi. Ağırel ilgili kişinin 2022 yılında Mersin Limanı’nda yapılan operasyonda konteynerinde 258 kilo kokain ele geçirilen Alaa Ben Khadra’nın kardeşi olduğunu da sözlerine ekledi. Suç duyurusunda bulunan kişinin avukatının Ersan Şen olması ise Türkiye’de farklı bir gündemin oluşmasına neden oldu. Ağırel bu konuda ise şunları söyledi;

Davayı açan kişi Ahmet Ekin ancak şikayetçi olan kişinin avukatı Ersan Şen. Davayı kendisi değil Mersin’deki bir avukatlık bürosu aracılığıyla açtı.

Kırmızı Kedi Yayınevi’nden Sert Açıklama

Kitabı yayımlayan Kırmızı Kedi Yayınevi’nin kurucusu Haluk Hepkon da konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Yayınevi olarak kitabın ve yazarın arkasında durduklarını söyleyen Hepkon, “Kırmızı Kedi bu ayıpla da mücadele edecek. Pabucun pahalı olduğunu göstereceğiz. Tekrar hodri meydan” dedi.