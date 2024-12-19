Bir döneme damga vuran yarışma programlarından birisi olan Gelin Evinde unutulmaz isimlerden bir tanesi de Neşe Özkan olmuştu. Yarışmadaki farklı kimliği açıklamaları ile gündem olan ünlü isim hayatını kaybetti.

İki çocuk annesi olan Neşe Özkan, geçtiğimiz Şubat ayında yarışmaya katılmıştı. Yarışmaya katılması ile birlikte en dikkat çeken isimlerden birisi olan ve uzun soluklu bir yarışma dönemi yaşayan Neşe Özkan’ın yaşamını yitirdiği açıklandı. Sosyal medyada da yakından takip edilen Neşe Özkan’ın neden yaşamını yitirdiğine dair detaylar belli oldu.

Neşe Özkan Neden Öldü?

Karın ve göğüs bölgesinden memnun olmayan Neşe Özkan’ın karın gerdirme ve göğüs küçülttürmek için operasyona girdiği ve operasyon sırasında kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Doktorların tüm müdahalelere rağmen hayata döndüremediği Neşe Özkan genç yaşında hayata veda etti.

28 yaşında olan ve sosyal medyanın en popüler isimlerinden birisi olarak dikkat çeken Neşe Özkan ameliyat öncesinde bir video paylaşmış ve bu videoda Bergen şarkısını seslendirmişti. Vefat haberinin öğrenilmesi sonrasında ise tüm sevenleri sosyal medya hesabına duydukları üzüntüyü dile getiren mesajlar yazdı.

Neşe Özkan Kimdir?

Evli ve iki çocuk annesi olan Neşe Özkan 28 yaşındaydı. Sosyal medya influencer’ı olarak bilinen Neşe Özkan yarışmaya katılması ile birlikte tüm Türkiye’de tanınmayı başarmıştı.