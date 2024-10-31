Pelin Yoru’dan üzen haber son dakika olarak gündeme geldi. Alev Alev gibi dizilerde rol olan Pelin Yoru’nun yaşamını yitirdiği açıklandı. 42 yaşındaki oyuncunun yaşamını yitirmesi ise gündemde geniş yer buldu. Peki, Pelin Yoru kimdir? Pelin Yoru neden öldü?

Pelin Yoru Neden Öldü?

Pelin Yoru’nun ölümü Film-San Vakfı tarafndan duyuruldu. Film-San Vakfı’nın açıklamasında Pelin Yoru’nun yaşamını kaybettiği belirtilirken başka bir detaya yer verilmedi. Bu nedenle de Pelin Yoru’nun neden öldüğüne dair hiçbir bilgi paylaşılmadı, gündemde gelmedi. Oyuncunun Kİlyos Mezarlığı’na defnedildiği de duyuruldu.

Pelin Yoru Kimdir?

27 Eylül 1982 yılında doğan Pelin Yoru, 29 Ekim 2024 tarihinde yaşamını yitirdi. Türkiye’de öne çıkan projelerde rol alan Pelin Yoru, oyuncu olarak yaşıyordu. Oyuncu; Uygun Adım Aşk, Acar Kafadarlar ve Alev Alev gibi dizilerde rol almıştı.