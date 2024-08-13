Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür özel davet ile İstanbul’da bir konferans verdi. “Çekmeköy’ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy” adıyla düzenlenen konferansta Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremiyle ilgili detaylı bilgiler verdi. Konferansta Naci Görür’ün tek güvenli ilçe olarak bir ilçeyi öne çıkarması ise dikkatlerden kaçmadı.
İstanbul’daki Tek Güvenli İlçe Belli Oldu
Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamada İstanbul’daki güvenli ilçesinin Çekmeköy olduğunu söyledi. Açıklamalar göre bu bölgenin zemin yapısının sert ve dayanıklı olması, Çekmeköy’ü diğer ilçelerden ayırıyor. Naci Görür’e göre Çekmeköy, olası bir İstanbul depreminden en az etkilenen ilçelerden birisi olacak.
“Deprem Öncesi Güçlendirme Gerekiyor”
Naci Görür deprem öncesinde güçlendirme yapılması gerektiğini söyleyerek İstanbul’a dair de değerlendirmelerini yaptı. Belediyenin ve devletin birlikte hazırlık yapması gerektiğini söyleyen yerbilimci, İstanbul’un depreme hazır olmadığını şu sözlerle dile getirdi;
Şimdi İstanbul deprem bekliyor bunu biz 1999 depreminden sonra hemen ilan ettik. Aradan 25 sene geçti, siz bana bir bilim adamı olarak sorsanız İstanbul depreme hazır mı? Cevap hayır ama İstanbul’da bir çalışma yapılmadı mı? Çok şey yapıldı ama yapılanlar yapılması gerekenlerin yanında yetersiz dolayısıyla İstanbul bu depreme hazır değil.