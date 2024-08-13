Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür özel davet ile İstanbul’da bir konferans verdi. “Çekmeköy’ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy” adıyla düzenlenen konferansta Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremiyle ilgili detaylı bilgiler verdi. Konferansta Naci Görür’ün tek güvenli ilçe olarak bir ilçeyi öne çıkarması ise dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul’daki Tek Güvenli İlçe Belli Oldu

Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamada İstanbul’daki güvenli ilçesinin Çekmeköy olduğunu söyledi. Açıklamalar göre bu bölgenin zemin yapısının sert ve dayanıklı olması, Çekmeköy’ü diğer ilçelerden ayırıyor. Naci Görür’e göre Çekmeköy, olası bir İstanbul depreminden en az etkilenen ilçelerden birisi olacak.

“Deprem Öncesi Güçlendirme Gerekiyor”

Naci Görür deprem öncesinde güçlendirme yapılması gerektiğini söyleyerek İstanbul’a dair de değerlendirmelerini yaptı. Belediyenin ve devletin birlikte hazırlık yapması gerektiğini söyleyen yerbilimci, İstanbul’un depreme hazır olmadığını şu sözlerle dile getirdi;