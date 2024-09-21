Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan karar kapsamında Türkiye’de rektör değişiklikleri yapıldı. 6 üniversiteye rektör ataması yapılırken, değişiklikler Resmi Gazete’de yer aldı.

İşte Resmi Gazete Rektör Atamaları

Yapılan değişiklikler şöyle;

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Eyüp Debik

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Şengönül

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fatma Aydın

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Nusret Akpolat

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik atandı.

Kararlarda aynı zamanda bir görevden alma da yapıldığı belirtildi. Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Yavuz Selim Kıran görevden alınarak yerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı.

Cumhurbaşkanından ABD Gezisi

Resmi Gazete’de dikkat çeken bir diğer gelişme ise ABD gezisi oldu. Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Eylül ile 26 Eylül tarihlerinde ABD’de olacak. Bu süre içerisinde ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.