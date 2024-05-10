HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem »

Sabiha Gökçen-Edinburgh Biletleri 1 Avrodan Satışta

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile İskoçya'nın başkenti Edinburgh arasında direkt uçuşlar için bilet fiyatları vergiler hariç 1 avro.

Yayınlanma:
ABONE OL

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen ile İskoçya’nın başkenti Edinburgh şehrini birbirine bağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni hattın biletleri açılışa özel, 10-16 mayıs tarihleri arasında vergiler hariç 1 avro kampanya fiyatıyla satışa sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, yeni açtıkları uluslararası hatlarla Türkiye’nin turizm potansiyeline katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirterek, “Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte, İstanbul ve Edinburgh’u birbirine bağlamaktan mutluluk duyuyor, bu deneyimi en avantajlı fiyatlarla misafirlerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Bozdoğan-37 Operasyonunda Terör Örgütüne Ait 92 Mağara ve Barınak Yok Edildi
Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile İskoçya'nın başkenti Edinburgh arasında direkt uçuşlar için bilet fiyatları vergiler hariç 1 avro.

Pegasus’un İskoçya’daki ilk uçuş noktası olan Edinburgh’a İstanbul Sabiha Gökçen’den haftanın iki günü düzenlenecek seferlerin ilki 27 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Yeni hattın biletleri açılışa özel, 10-16 mayıs 2 bin 500 koltukla sınırlı olmak koşuluyla, vergiler hariç 1 avro kampanya fiyatıyla satışa sunuluyor.

Pegasus’un İstanbul Sabiha Gökçen’den Edinburgh’a düzenleyeceği uçuşlar, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Edinburgh Havalimanı’na perşembe ve pazar günleri saat 11.40’ta, Edinburgh Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı günler saat 15.30’da düzenlenecek.

Yeni hattın biletleri, vergiler hariç 1 avro kampanyası sonrası 49,99 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Edinburgh
Sabiha Gökçen

İlgili Haberler

Polis Taklidi Yaparak Dolandırıcılık Yapan Üç Suçlu Yakalandı

Şanlıurfa’da Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyonda 53 Gözaltı Gerçekleşti

Bursa’daki Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Yakalandı

1 Mayıs Olayları İle İlgili 12 Kişi Daha Gözaltına Alındı

Kol Çantası Oyuncağında Uyuşturucu Tespit Edildi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri ABD’deki Filistin Protestolarına Destek Verdi

Adana’da Senenin İlk Karpuzu Hasat Edildi

Birçok Öğretmen Bugün İş Bıraktı

Katılım Finans Sekmesiyle Borsa İstanbul’da Değişim Başladı

Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Bağcılar’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Edirne’de 1 Yılda 5 Bin 446 Düzensiz Göçmen Yakalandı