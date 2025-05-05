Sağlık Bakanlığı 3 Bin 658 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapacak. Alımlar, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı pozisyonlarında gerçekleştirilecek. Adaylar, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla İŞKUR üzerinden başvuru yapabilecekler. Sağlık Bakanlığı, başvuruda bulunacak adaylar için belirli şartlar ve kriterler belirlemiş olup, kura yöntemiyle yerleştirme yapılacak.

Başvurular, yalnızca 40 yaşını doldurmamış ve emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almayan kişiler için geçerli olacak. Sürekli işçi alımlarına başvuran adaylar, yalnızca bir kadro ve bir il seçebilecekler. Başvuru süreci İŞKUR’un online platformu üzerinden yapılacak ve kura çekilişi sonrası adaylar, belirtilen kadrolara yerleştirilecekler.

Adaylar, başvuru yapmak için İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden ilan sorgulaması yapabilecek.

Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Klinik Destek Elemanı ve Aşçı İçin Şartlar

Sağlık Bakanlığı’nın ilan ettiği kadrolar arasında temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı pozisyonları yer alıyor.

Temizlik Görevlisi: Başvuran adayların en az 5 yıllık ilkokul mezunu olmaları gerekiyor. Bu, yetişkinler için ikinci kademe eğitim başarı belgesine sahip olanları da kapsıyor.

Güvenlik Görevlisi: Ortaöğretim mezunu olan adaylar başvurabilir. Ayrıca, geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak ve silahlı özel güvenlik kimlik kartı olanların da başvuruları kabul edilecektir.

Klinik Destek Elemanı: Sağlık hizmetleri alanında hemşire yardımcıları, ebe yardımcıları, sağlık bakım teknisyenliği gibi bölümlerden mezun olmak gerekiyor.

Aşçı: Aşçılık, mutfak yönetimi ve gastronomi gibi alanlarda mezuniyet gerekliliği bulunuyor. Bunun yanı sıra, aşçılık sertifikasına sahip olanlar ve en az 3 yıl deneyime sahip olan adaylar başvuru yapabilecekler.

Başvuru Tarihleri ve Kura Süreci

Başvurular 5 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Başvuru sonrası kura süreci, ilgili adayların doğru kadro ve pozisyonlara yerleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek. Süreç hakkında detaylı bilgilere İŞKUR’un internet sitesinden ulaşılabilecek.tüm başvurular asgari ücretle yapılacak.