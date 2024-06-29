Sakarya’da jandarma ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı, 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Nisan’da yabancı uyruklu kişilerin barınmasına imkan sağlayarak Sakarya, Kocaeli, Bilecik ve Balıkesir’de çeşitli iş yerlerinde çalıştırmak suretiyle maddi menfaat elde eden organizatörlere yönelik “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretini Önleme Planlı İstihbarat Faaliyeti” başlattı.

İşlenen suçun deşifre edilmesine yönelik delil toplama safhasını tamamlayan ekipler, yabancıların barındırıldığı değerlendirilen Geyve ve Adapazarı ilçesinde 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Şüphelilerden 8’i jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1’i Suriye uyruklu 13’ünün işlemleri devam ediyor.