Fatih’te, otomobiliyle ilerlerken silahla vurulması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğretmen Abdulbaki Durmaz, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Durmaz’ın cenazesi, Başakşehir İmam-ı Azam Camisi’ne araçla getirildi.

Cenaze törenine merhumun eşi Zeynep Durmaz ile çocukları İsmail ve İrem’in yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, İlçe Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile Durmaz’ın görev yaptığı okuldaki öğrencileri, meslektaşları ve bazı yakınları katıldı.

Cenaze namazında önce basın mensuplarına konuşan öğretmen Vedat Karabayır, çok üzgün olduğunu belirterek, “Biz kendisinden razıyız. Allah kendisinden razı olsun. Ailevi meseleleri vardı.” dedi.

Olay

Dün, Topkapı Mahallesi Bican Bağcıoğlu Sokak’ta otomobiliyle ilerleyen öğretmen Abdulbaki Durmaz, bir kişinin silahlı saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Durmaz, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, katil zanlısının olay yerinden kaçtığı taksinin şoförünü telefonla arayarak şüpheliyi nereye bıraktığını sormuştu.

Katil zanlısını yakın bir yere bıraktığını iddia eden şoförün daha sonraki aramalara cevap vermemesi üzerine kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, katil zanlısının, taksi şoförü F.G’nin (24) ağabeyi A.G. (28) olduğunu tespit etmişti.

Ekipler, F.G. ile A.G’nin babalarının 2023’te Batman’da öğretmen Durmaz’ın mensubu olduğu aşiret tarafından öldürüldüğünü, iki aşiret arasında kan davası bulunduğunu belirlemişti. Cinayetin ardından kurulan özel ekip, katıl zanlısı A.G’yi Fatih’te bir lokantada yemek yerken yakalamıştı.