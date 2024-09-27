Sinemada vizyona girecek filmler belli oldu. 13 filmin vizyona gireceği bu hafta sonunda sinemaya gidecekleri zorlu bir hafta bekliyor. Animasyondan aksiyona, yerli filmlerden yabancı filmlere kadar geniş bir yelpazede filmler vizyonda olacak.

İşte Sinemada Bugün Vizyona Girecek Filmler

Kuzugiller ve Uçuş Hayali

Uçmayı hayal eden bir koyun Woolina’nın hikayesini anlatan Kuzugiller ve Uçuş Hayali, yer yer komik bir aksiyon filmi.

Küçük Kahramanlar Deniz Altı Maceraları

Denizler altında neler olup bitiyor? Denizlerde yaşayan küçük kahramanların canavarlara karşı başlattığı mücadele Clara ve arkadaşlarının hayatı beyazperdeye taşınıyor.

Joker

2019 yılında vizyona giren efsane film yeniden vizyonda.

Megalopolis

Yeni Roma Şehri’nin geleceğine dair karşıt görüşlerde olan sanatçı Cesar Catilina ile belediye başkanı Franklyn Cicero hikayesi anlatılıyor.

Meşru Gayrimeşru

Haftanın yerli filmlerinden birisi olan Meşru Gayrimeşru, telefon dolandırıcılığının ağına düşen bir hukuk profesörünün yaşadıklarını anlatıyor.

Azrail

Korku filmi izlemek isteyenler için haftanın filmi Azrail. Tutsak kalan ve bu yerden kaçan Azrail adındaki bir genç kadının yaşadıkları Azrail filmiyle ekranlara taşınıyor.

Güzel Bir Rüya

Haftanın bir diğer yerli filmi ise Güzel Bir Rüya. Romantik türdeki film, bir aşk hikayesini anlatıyor.

Diriliş Adası

Biyolojik silahın kullanılacak olması sonrasında CIA ajanlarının mücadelesi bu film ile anlatılıyor.

Gelecek Yıl Aynı yerde

Aynı gün doğan Minnie ve Quinn’in 30 yıl sonra yine aynı yerde buluşmasıyla başlayan hikaye anlatılıyor.

Bir Gece

Paris metrosunda tartışan ancak sonrasında çok farklı bir ilişkiye başlayan bir kadın ve erkeğin hikayesi, Bir Gece filminde anlatılıyor.

Hayalimdeki Köy

Haftanın bir diğer yerli filmi Hayalimdeki Köy, Eşref Kolçak, Nuri Alço, Hacı Ali Konuk gibi oyuncuları ile dikkat çekiyor.

Tan Vakti

Romantik dram türündeki film, Türkiye’de ilgi görmesi beklenenler listesinde.

Büyücü

Yerli korku filmi olarak vizyona girecek Büyücü filminde, mistik bir dünyada yaşananlar anlatılıyor.