Sırrı Süreyya Önder’in Cenaze Programı Belli Oldu

DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 15 Nisan’da geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası yoğun bakıma alınan Önder, 18 gün süren tedavi sürecinin ardından 3 Mayıs 2025 tarihinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreniyle ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Kızı Ceren Önder Kandemir’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre 4 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma etkinliği düzenlenecek.

Anma töreninin ardından, ikindi namazını takiben Levent Barbaros Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Sırrı Süreyya Önder, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.