Susurluk’ta Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu Susurluk ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere ait ev ve araçlara baskın yaptı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 75 gram kokain, 5 gram sentetik uyuşturucu, 146 adet sentetik uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 2 hassas terazi, 6 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 2 kesici alet ve 8 bin lira suç geliri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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