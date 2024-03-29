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Susurluk’ta Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu Susurluk ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere ait ev ve araçlara baskın yaptı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 75 gram kokain, 5 gram sentetik uyuşturucu, 146 adet sentetik uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 2 hassas terazi, 6 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 2 kesici alet ve 8 bin lira suç geliri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Uyuşturucu

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