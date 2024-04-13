Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Çorlu ilçesindeki operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 20 gram sentetik uyuşturucu ve 10 sentetik ecza ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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