15 Temmuz darbe girişimindeki ele başı Fethullah Gülen’in 21 Ekim tarihi itibariyle öldüğü açıklanmıştı. Resmi açıklamalar ile açıklanan bu durum sonrasında Fethullah Gülen’in ölüm nedeni gündeme gelmişti. Farklı kaynaklardan farklı bilgilerin gelmesi sonrasında spekülasyonlar ortaya çıkarken bugün resmi bilgilendirme yapıldı.

Fethullah Gülen Hangi Hastanede Tedavi Oldu?

Uzun yıllardan beri ABD’de yaşayan ve Türkiye’de iade edilmesi istenen Fethullah Gülen St. Luke Hastanesi’nde tedavi oldu. Yaşadığı sağlık sorunlarında bu hastaneye başvuran Gülen, en son yaşadığı rahatsızlık sonrasında da bu hastanede tedavi altına alındı. En son yapılan tedavi sonrasında yaşamını yitirdiği duyurulan Fethullah Gülen’in ölüm nedeni bugün açıklandı.

İşte Fethullah Gülen’in Ölüm Nedeni

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda 4 gün boyunca tedavi altında tutulduğu ve doktor Douglas Degler tarafından sürecin takip edildiği belirtildi. Hastane açıklamalarında doktorun açıklamalarına da yer verildi. Resmi bilgilendirmede Fethullah Gülen’in ölüm nedenini duyuran Dr. Degler “Kendisinin doğal nedenlerden dolayı 20 Ekim 2024 tarihinde saat 21:20’de öldüğünü bildirmek istiyorum. Kendisi burada yatışlı hasta olarak farklı branşlardan uzman bir ekip tarafından tedavi ediliyordu” dedi.

Fethullah Gülen’in 20 Ekim 2024’te saat 21:20’de yaşamını yitirdiği de raporda ayrıntılı olarak belirtildi.