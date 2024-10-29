Türkiye’nin önde gelen hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, özel kampanyası için resmi kanallar üzerinden bilgilendirme yaptı. 29 Ekim’e özel ucuz bilet kampanyası başlatan şirketi Türkiye ve dünyanın dört bir yanına düzenlediği seferleri de ekonomik uçuş imkanı sağlıyor. Peki, THY ucuz bilet kampanyası detayları neler? 849 TL’den başlayan fiyatlar ile satılan biletlerde şartlar ne?

İşte THY Ucuz Bilet Kampanyası Detayları

29 Ekim ile 30 Ekim tarihlerinde geçerli olacak THY ucuz bilet kampanyasında uçuşlar 14 Şubat ile 26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Bu tarihlerde yolculuk yapacakların 2 günlük süre içerisinde bilet alması halinde indirimli fiyatlar uygulanacak. Uçuşlardaki fiyatlar ise tercih edilecek özel seçeneklere göre değişiyor. Kampanya kapsamında uçak biletleri için tek ücret tarifesi uygulayacak THY’de tarife ise şöyle;

Tek yön Ecofly uçuşlar 849

Tek Yön Extrafly uçuşlar 1229

Tek Yön Primefly uçuşlar 1.299 TL

849 TL’den başlayan fiyatlar ile satılacak uçak biletlerinde fiyatlar normal bilet fiyatlarına göre çok daha uygun tutulmuş. Ecofly seçeneğini tercih edenler 849 TL karşılığında uçak yolculuğu yapabilecek. EcoFly için tüm yurt içi uçuşlarda geçerli bilet satın alınabilirken Extrafly seçeneğinde iller ile sınırlı olduğuna dikkat çekildi. Buna göre ExtraFly paketini tecih eden vatandaşların 1229 TL karşılığında satın alabilecek hatlar İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir ile sınırlı.