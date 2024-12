Trendyol’un yemek ve market sipariş platformu Trendyol Go, kullanıcılarına kapıda ödeme ve avantajlı siparişlere imkan tanıyan Go Plus özelliklerini sundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Go uygulaması, hayata geçirdiği yeniliklerle yemek siparişleri ve market alışverişlerini çok daha avantajlı ve kolay hale getiriyor.

Trendyol Go Kapıda Ödeme Şartları Neler?

Dördüncü yılına giren uygulama, iki yeniliği daha hayata geçirdi. Trendyol Go kullanıcıları artık siparişlerini kapıda ödeme seçeneğiyle tamamlayabilecek. Bu özellik, hem Trendyol hem de Trendyol Go uygulamaları üzerinden kullanılabilecek. Kullanıcılar, teslimat sırasında banka veya kredi kartıyla, nakit ya da yemek kartlarıyla ödeme yapabilecek. Bu hizmet, teslimatını kendi kuryeleriyle gerçekleştiren iş yerleri için geçerli olacak.

Trendyol Go Plus Ne?

Trendyol Go’nun ikinci yeniliği ise Go Plus sistemiyle kullanıcılar, sipariş verdikçe ve siparişlerini değerlendirerek puan toplayabilecek. Bu puanlar, farklı avantajlar ve ödüller kazanma imkanı sunarken, kullanıcılar, Go Plus sayesinde indirimler, kuponlar ve ücretsiz teslimat gibi fırsatlardan yararlanabilecek. Daha çok sipariş verenler, daha fazla avantaj elde etme şansına sahip olacak.