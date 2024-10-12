Türkiye’de genç girişimcilerin projelerini hayata geçirmesi adına TÜBİTAK önemli bir destek veriyor. Bireysel Genç Girişimci Destek Programı (BiGG) adıyla destekleme programı başlatan TÜBİTAK, 2 bin 370 ticari fikrin hayata geçmesin sağladı. 2.5 milyar liralık destek sağlayan kurum, 2024 yılında da bu desteklerine devam ediyor. Bu konuda en parlak girişimlerden birisi ise Picus Security oldu. Şirket Turcorn 100 programına dahi kabul edilirken 45 milyon dolarlık yatırım almayı başardı.

TÜBİTAK BiGG Projesi Nasıl Sürdürülüyor?

TÜBİTAK’ın BiGG programı 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada fikirler değerlendiriliyor ve ardından mentorluk ve hızlandırıcı eğitim programına geçiş yapılıyor. Bu aşamaları başarıyla geçen girişimler için ikinci aşama şirket kurulumu ile başlıyor. Hak sahibi proje için yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin TL’ye varan destekler veriliyor. Yüzde 5 hissede ise bu oran 1.5 milyon TL oluyor.

TÜBİTAK Genç Girişimci Desteği Nasıl Alınır?

TÜBİTAK Genç Girişimci Desteği için dikkat edilmesi gereken kriterler şöyle;