17 Ağustos 1999 ve 6 Şubat 2023 tarihlerinde meydana gelen depremler, Türkiye’deki deprem tarihine acı bir şekilde kazındı. Bu tarihlerde yaşanan depremlerde binlerce kişi yaşamını yitirirken binlerce kişi de yaralandı. Evlerin yıkıldığı, kullanılamaz hale geldiği depremler sonrasında ise Türkiye’de deprem ile mücadele çok daha önemli hale geldi. 1999 depreminin yıldönümü nedeniyle açıklamalarda bulunan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar depremlere karşı önemli ve kapsamlı planlamaların yapılması gerektiğini ve kurum olarak pek çok projenin de hayata geçirildiğini söyledi.

Dünyanın En Büyük Paleosismoloji Projesi Türkiye’de

Türkiye’de yapılan projeler arasında en önemlilerden birisinin paleosismoloji olduğunu söyleyen Tatar, bu projenin dünyanın en büyük paleosismoloji projesini olduğunu aktardı. Açıklamalarda en çok dikkat çeken ve ilgi gören ise yapay zeka destekli projeler oldu. Deprem riskine yapay zeka destekli hazırlık yapılan Türkiye’de AFAD Deprem Ön Hasar ve Kayıp Tahmini Sistemi’nde de kullanılıyor. AFAD-RED olarak adlandırılan bu projede yapay zekadan yararlanılarak depremin tespit edilmesi ve zararlarının tatmin edilmesi gibi pek çok veriye ulaşılabiliyor. Tatar’ın bu konudaki sözleri şöyle;

AFAD-RED sistemi ile üretilen raporlar size tahmini olarak kaç can kaybı yaşanacağını, yaralı sayısını, hasarlarla ilgili bilgileri, kritik üst yapıların, alt yapıların ayakta kalıp kalmamış olabileceğini öngörebiliyor.