İsrail’in önce Filistin sonrasında ise Lübnan’a yönelik saldırıları sonrasında İran’dan karşılık geldi. Bölgedeki hareketlilik arttığı gibi dünyanın gündeminde hipersonik füzeler yer aldı. Yoğun bir şekilde kullanılan füzeler için Türkiye’deki durum merak edildi. Peki, Türkiye’nin hipersonik füzesi var mı? Hipersonik füze özellikleri neler?

Türkiye’nin Hipersonik Füzesi Var mı?

Türkiye’nin hipersonik füzesi var. Roketsan tanıtımlarında Türkiye’nin ilk hipersonik füzesi olarak TRG-230-iHA duyuruldu. Havadan karaya ateşlenen bu füze yüksek menzili ile dikkat çekiyor. İlk atışlarında başarılı sonuçların alındığı hipersonik füzede, 25 bin feet irtifadan hedefi vurdu. Türkiye’deki ilk hipersonik füze, genel olarak Akıncı TİHA ile kullanılıyor.100 kilometre uzaklıktan hedefi başarılı bir şekilde vurabilen füze, Türkiye’nin güvenliğinde önemli bir yere sahip.

TRG-230-iHA Süpersonik Füzesinin Özellikleri

Türkiye’nin hipersonik füzesinin özellikleri şöyle;