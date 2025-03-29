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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde değişikliğe gidildi

Kayıtdışı ekonomi ile mücadele kapsamında hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde değişikliğe gidildi. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde değişikliğe gidildi

Akaryakıt alımlarının kayıt altında gerçekleştirilebilmesi ve bu sayede kayıtdışı ekonominin önüne geçilebilmesi için önceki süreçlerde Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi hayata geçirilmişti. 

Söz konusu sistem çerçevesinde taşıtlara taşıt tanıma birimi montajları gerçekleştirilirken, sıfır araçlarda taşıt tanıma birimi zorunluluğu olup olmayacağı araştırılıyor. 

TTB Zorunluluğu Var Mı?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi çerçevesinde araç sahipleri taşıt tanıma birimi montajlarını gerçekleştirmeye devam ederken, tebliğde değişikliğe gidildi. 

Yapılan açıklamaya göre Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren piyasaya sürülecek bireysel araçlarda taşıt tanıma birimi taktırma yükümlülüğü olmayacak. 

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