İstanbul’da toplu taşımayı kolaylaştıracak ve entegrasyonlarıyla şehir içi ulaşımına destek sağlayacak Anadolu yakası tramvay hattında çalışmalar devam ediyor. Proje tamamlandığında 3 ilçedeki vatandaşlar tramvay hattından Marmaray, hızlı tren, metrobüs ve metrolara aktarma yapılabilecek ve yolculuğuna devam edebilecek.

Anadolu Yakası Tramvay Hattı Hangi İlçelerden Geçecek?

Tramvay hattı için belirlenen üç ilçe Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe. Bu 3 ilçeyi birbirine bağlayacak hatta çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda İBB Meclisi’nde görüşülen ve onaylanan tramvay hattı projesinde çalışmalar başladı. Çalışmalardaki ilk noktalardan birisi Kadıköy Meydanı oldu.

Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğunu azaltması beklenen proje 21.3 kilometre uzunluğunda olacak. 33 istasyon ile hizmet verecek tramvay, Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe ilçeleri arasındaki ulaşımda da ilk tercihlerden birisi olacak. 18 ayda tamamlanması beklenen hatta aktarma seçenekleri şöyle olacak;

Söğütlüçeşme durağından Marmaray, hızlı tren, metrobüs aktarması

Sahrayıcedit durağından Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro aktarması

Ayşekadın ve Eminalipaşa duraklarından Dudullu-Bostancı metro aktarması

Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe Tramvay Hattı Ne Zaman Açılacak?

Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe Tramvay Hattı 2026’nın sonlarına doğru açılacak. 2027 yılında günde 200 bin kişiye hizmet vermesi beklenen projenin 2050 hedeflerinde ise günlük 312 bin yolcu hedefi bulunuyor.