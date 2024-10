Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlamaya başladığı Taklit-Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi güncellenmeye devam ediyor. Türkiye’de çok ünlü işletmelerde dahi ciddi ihlaller yapıldığı ortaya çıkarken en çok hile yapılan alanlardan birisinin et ve et ürünleri olduğu ortaya çıktı. Zeytinyağı ile birlikte en çok hilenin yer aldığı et ve et ürünlerinde yoğunlukla tek tırnaklı etinin kullanıldığı görüldü. Üstelik bazı işletmeler Müslümanların yemekten çekindiği domuz etini dahi kullanmış.

Vatandaşlar Neler Neler Yemiş! Kimsenin Haberi Yok

Güvenilir gıdanın önem kazanması sonrasında harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, açıkladığı listeler ile Türkiye’deki gıda güvenliğinin ne kadar önemsendiğini gözler önüne serdi. Sayfalarca listenin yer aldığı web sayfasında tek tırnaklı etinin bu kadar yaygın bir şekilde kullanılması ise dikkat çekti. Açıklanan listelerde yer alan işletmeler açıklanmasının yanı sıra idari ve para cezasına da çarptırılacak. İşte et ve et ürünlerinde yapılan o ihlaller…