Elektrikli araç sektörünün yeni markası Xiaomi, sektöre hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Xiaomi SU7 adıyla geliştirilen yeni araç, SU7 markasıyla piyasada yer alacak. Şirket ilk aracın duyurusunun üzerinden az bir süre geçmesine rağmen yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada şirketin 100 bin SU7 üretimi yaptığı duyuruldu. Bu açıklama ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Xiaomi, teknoloji dünyasında yarattığı etkiyi otomotiv piyasasında da yapmayı hedefliyor.

230 Günde 100 Bin Xiaomi SU7 Üretimi

Şirket, 2024 yılının başlarında Xiaomi SU7 duyurusunu yapmıştı. Bu duyurunun üzerinden geçen 230 gün sonra ise şirket banttan 100. aracını indirmeyi başardı. Sektöre iddialı bir giriş yapacağı şimdiden görüşen Xiaomi’nin bu başarısıyla ilgili şirket CEO’su Lei Jun açıklama yaptı.

“Xiaomi EV ekibimizi tebrik ediyoruz! 100.000’inci Xiaomi SU7 resmen üretim hattından çıktı. İlk modelimiz için bu kilometre taşına sadece 230 günde ulaşmak inanılmaz bir başarı!” diyerek durumu değerlendiren CEO’nun bu açıklamaları sonrasında şirketin yıllık üretim hedefini de arttırdığı görüldü. Buna göre şirket bu yıl yapacağı üretimi 120 bine yükseltti.