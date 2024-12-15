Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından olan Aziz Yıldırım, bugün Fenerbahçe’nin Başakşehir ile oynadığı maç öncesinde mesaj yayınlamıştı. Mesajda birlik beraberlik mesajı veren ve Fenerbahçeli taraftarlara mesaj gönderen ünlü isim, maçta da bir jestte bulundu. Kızı Yaz Yıldırım’ın seremonide yer almasını isteyen Yıldırım, bu hamlesiyle Fenerbahçeli taraftarlardan büyük destek gördü. Ancak bu görüntülerin yayınlanması sonrasında X’te ortalık karıştı. Yaz Yıldırım da bu olay nedeniyle TT oldu.

Yaz Yıldırım Neden TT Oldu? İşte O Olay

Yaz Yıldırım’ın fotoğraflarının paylaşıldığı bir hesabın altına bir kullanıcı tarafından Yaz Yıldırım’a yönelik pedofili içerikli mesajlar yazdı. Bu duruma herkes büyük tepki gösterirken kullanıcı adı üzerinden işinin tespit edilmesi adına çağrılar yapıldı.

Sonrasında olaya Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği dahil olarak bir açıklama yayınlandı. Açıklamada “Eski başkanımız Sn.Aziz YILDIRIM’ın sevgili kızı Yaz YILDIRIM hakkında suça konu ahlak dışı paylaşımlar yapan şüpheliler hakkında gerekli tespitler yapılarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna duyurulur!” denildi.

Olayla ilgili Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.