Türkiye’de uygun fiyatı olmasıyla dikkat çeken yurt dışı çıkış harcı zam sonrasında 500 TL olmuştu. 500 TL’lik yurt dışı çıkış harcı alarak yurt dışına çıkabilecek vatandaşlar için soru işaretleri alınma tarihinde. Öyle ki yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli konusu akıllarda yer ediyor. Zira daha önce yapılan açıklamalarda geçerlilik konusunda kafalarda soru işaretleri oluşmuştu. Peki, zam sonrasında yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli oluyor?

Yurt Dışı Çıkış Harcı Kaç Gün Geçerli Oluyor?

Yurt dışı çıkış harcı alındığı tarihten itibaren 1 ay geçerlidir. Harç alındığında dekont üzerindeki tarih esas alınır. Bu nedenle yurt dışına gideceklerin planladıkları tarihi dikkate alarak harcını alması gerekir. 1 kez harç alındığında 1 ay içerisindeki yolculuklarda bu durum kullanılabilir.

Yurt Dışı Çıkış Harcı Nereye Ödenir?

yurt dışı çıkış harcının ödenmesi noktasında mobil bankacılık uygulamaları kullanılabilir. Harç ödemeyi destekleyen bankalar şöyle;

Şekerbank

İş Bankası

Ziraat Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

Akbank

Denizbank

Vakıflar Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Finansbank

Halk Bankası

Garanti Bankası

Yurt Dışı Çıkış Harcı Muafiyeti Kimleri Kapsıyor?

yurt dışı çıkış harcında muafiyet de bulunuyor. Muafiyet kapsamındaki kişiler ve durumlar ise şöyle;