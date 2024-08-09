Türkiye’de uygun fiyatı olmasıyla dikkat çeken yurt dışı çıkış harcı zam sonrasında 500 TL olmuştu. 500 TL’lik yurt dışı çıkış harcı alarak yurt dışına çıkabilecek vatandaşlar için soru işaretleri alınma tarihinde. Öyle ki yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli konusu akıllarda yer ediyor. Zira daha önce yapılan açıklamalarda geçerlilik konusunda kafalarda soru işaretleri oluşmuştu. Peki, zam sonrasında yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli oluyor?
Yurt Dışı Çıkış Harcı Kaç Gün Geçerli Oluyor?
Yurt dışı çıkış harcı alındığı tarihten itibaren 1 ay geçerlidir. Harç alındığında dekont üzerindeki tarih esas alınır. Bu nedenle yurt dışına gideceklerin planladıkları tarihi dikkate alarak harcını alması gerekir. 1 kez harç alındığında 1 ay içerisindeki yolculuklarda bu durum kullanılabilir.
Yurt Dışı Çıkış Harcı Nereye Ödenir?
yurt dışı çıkış harcının ödenmesi noktasında mobil bankacılık uygulamaları kullanılabilir. Harç ödemeyi destekleyen bankalar şöyle;
- Şekerbank
- İş Bankası
- Ziraat Bankası
- Türkiye Finans Katılım Bankası
- Yapı ve Kredi Bankası
- Akbank
- Denizbank
- Vakıflar Bankası
- Albaraka Türk Katılım Bankası
- Finansbank
- Halk Bankası
- Garanti Bankası
Yurt Dışı Çıkış Harcı Muafiyeti Kimleri Kapsıyor?
yurt dışı çıkış harcında muafiyet de bulunuyor. Muafiyet kapsamındaki kişiler ve durumlar ise şöyle;
- Yedi yaşından küçük çocuklar
- KKTC’ye seyahat eden vatandaşlar
- Ticari amaçla yurt dışına çıkan görevliler
- Green card sahipleri
- Çifte pasaporta sahip olanlar (diğer pasaportla seyahat edildiği durumlarda)
- Yurt dışında süresiz oturum/çalışma hakkı bulunanlar
- Resmi ziyarette bulunan kamu görevlileri
- Pasaportunda “işçi” veya “işçi çocuğu” ifadesi bulunan kişiler
- Pasavan evrakı ile çıkış yapan kişiler