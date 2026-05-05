Tiktok’ta Eşinden Şiddet Gördüğünü İddia Eden Kadın Emniyeti Harekete Geçirdi: Gerçek Bambaşka Çıktı!

TikTok üzerinden canlı yayın açarak eşinden şiddet gördüğünü öne süren bir kadın, yaşadıklarını anlatmasının ardından emniyet ekiplerini harekete geçirdi. Emniyet ekipleri baskın yaparken kadın, şiddet gördüğü iddialarını yalanlayarak daha fazla izlenmek için olayı kurguladığını söyledi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok üzerinden canlı yayın açan bir kadın, yayında eşinden şiddet gördüğünü öne sürdü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet ekipleri harekete geçerek eve baskın yaptı. Ancak olayın iddia edildiği gibi olmadığı ve gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Canlı yayın yapan kadın, olayın kurgu olduğunu ve daha fazla izlenmek için yalan söylediğini ifade etti. Gerçeğin açığa çıkmasıyla birlikte şüpheli kadın, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Kadının yaşadığını iddia ettiği şiddet olaylarının kurgu olduğunun anlaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar kadının korktuğu için şiddet iddialarını yalanladığını düşünürken, bazıları ise insanların sosyal medyada daha fazla izlenmek için yapabileceklerinin sınırı olmadığını belirtti.