Instagram Çöktü Mü? Kullanıcılar Giriş Yapamıyor

4 Mayıs 2026 tarihinde sosyal medya platformu Instagram’da erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Kullanıcılarhem mobil uygulama hem de masaüstü üzerinden platforma giriş yaparken donma ve yüklenmeme hatalarıyla karşılaştıklarını aktardı.

Kullanıcı raporlarına göreplatforma erişim sırasında “Bir sorun oluştu, yeniden dene” uyarısı alınırken, bazı hesaplarda ana sayfa akışının yüklenmediği görüldü. Sorunun küresel mi yoksa bölgesel mi olduğu araştırılırken, farklı bölgelerdeki bazı kullanıcıların uygulamaya sorunsuz erişim sağlayabildiği belirtildi.

Kesinti takip platformu Downdetector verilerine göre 4 Mayıs sabah saatlerinden itibaren Instagram’da yoğun erişim şikayetleri kaydedildi. Bildirimler, özellikle giriş problemleri ve içerik akışının yenilenmemesi üzerine yoğunlaştı.

Imstagram çöktü mü sorusuna Meta tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Teknik sorunun kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğü ifade edilirken, gelişmelerin takip edildiği aktarıldı.

Erişim sorunu yaşayan kullanıcıların internet bağlantılarını kontrol etmeleri, uygulamanın güncel sürümünü kullanmaları ve farklı ağ seçeneklerini denemeleri öneriliyor. Ancak yaşanan aksaklığın sistem kaynaklı olması nedeniyle bu yöntemlerin her kullanıcı için çözüm sağlamadığı bildirildi.