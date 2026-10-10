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Palamutun tanesi 50 TL: Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Av yasağının kalkmasının ardından balık tezgahlarında çeşit çeşit balıklar vatandaşları beklerken, bu sezon palamut bolluğu yaşanıyor. Palamutun tanesi 50 liraya düşerken, vatandaşlar da palamuta yoğun ilgi gösteriyor.

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Eklenme 10.10.2026 - 16:44
Güncellenme 10.10.2026 - 16:46

Kastamonu’da balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşanırken, özellikle bu sezon bol miktarda palamut avlanmasıyla palamutun tanesi 50 liraya kadar geriledi. Palamut fiyatlarının resmen dibe vurması, balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürürken, vatandaşlar da palamuta yoğun ilgi gösteriyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN BALIK

Balık tezgahlarında yoğun şekilde yer alan palamutun fiyatlarının düşmesiyle en çok tercih edilen balık türleri arasında yer almasını sağlıyor.

KÂR MARJINI AŞAĞI ÇEKTİLER

Balıkçı esnafı, sezonun bereketli geçmesinin tezgahları ve vatandaşların mutfağını olumlu yansıdığını ifade ederken, palamut bolluğu yaşanması nedeniyle kâr marjını aşağı çektiklerini ve fiyatların düşük olması sayesinde büyük bir rağbet olduğunu belirtti.

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FINDIKTAN UCUZ

10 tane palamutun 500 lira olduğunu belirten balıkçılar, fiyatların fındıktan ucuz olduğunu ve vatandaşların 20’şer tane aldığını aktardı.

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