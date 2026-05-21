Araç Sahiplerini Sevindiren Haber! Motorine Gece Yarısı İndirimi Uygulanacak

Motorin fiyatlarında 22 Mayıs itibarıyla 2,35 TL indirim bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları açıklandı.

Eklenme 21.05.2026 - 16:23
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından küresel petrol piyasasında yaşanan hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yansımayı sürdürüyor. Son günlerde brent petrol fiyatlarında görülen dalgalanma sonrası motorine yapılan zammın ardından bu kez indirim beklentisi gündeme geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin litre fiyatında 22 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 35 kuruşluk indirim öngörülüyor. İndirimin gece yarısından sonra pompaya yansıması bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise mevcut tarifede herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları Açıklandı

21 Mayıs 2026 itibarıyla üç büyük şehirde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde sıralandı:

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 65,03 TL
Motorin: 69,30 TL
Otogaz: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 64,88 TL
Motorin: 69,15 TL
Otogaz: 33,29 TL

Ankara
Benzin: 66,00 TL
Motorin: 70,41 TL
Otogaz: 33,87 TL

İzmir
Benzin: 66,28 TL
Motorin: 70,68 TL
Otogaz: 33,69 TL

