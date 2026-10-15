İstanbul Valisi Gül duyurdu: Yarın da okullar tatil

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Dün İstanbul’da şiddetli sağanak yağış ve fırtına kentte hayatı durma noktasına getirirken, 2 kişi de hayatını kaybetmişti.

İstanbul Valisi Davut Gül, yaşanan felaketin ardından dün yaptığı açıklamada 15 Ekim Perşembe günü (bugün) okulların tatil edildiğini duyururken, Vali Gül’den yeni bir açıklama daha geldi.

OKULLAR YARIN DA TATİL

Gül, 16 Ekim Cuma günü de (yarın) okulların tatil edildiğini duyurdu.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul’da dün son yılların en şiddetli yağışı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağışlar 26 saat kesintisiz bir şekilde yağarken, sıcaklıklar ise bir anda 13 derece düştü.

Çok sayıda ev ve işyerinin su baskınına uğradığı ve birçok aracın kullanılamaz hale geldiği yağışlarda iki kişi de hayatını kaybetti.

Yağışların bugün de Anadolu Yakası ve boğaz çevresinde sürebileceği öğrenilirken, Anadolu Yakası’nın iç bölgeleri ve Avrupa Yakası’nda Sarıyer çevresinde öğleden sonraya kadar su baskını tehlikesinin olduğu ifade edildi.

Ayrıca kentte toprak doyması nedeniyle heyelan ve zemin çökme ihtimalinin olduğu vurgulandı.